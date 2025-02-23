Honor Magic V4'ün 2. çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Honor, yeni katlanabilir telefonu Magic V4'ü mayıs sonu veya haziran başı gibi bir tarihte piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sızıntılara göre, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 6.000 mAh batarya gibi güçlü özelliklerle gelmesi beklenen telefon, ince tasarımıyla da dikkat çekecek.

İNCE TASARIM VE GÜÇLÜ DONANIM

Honor'un önceki katlanabilir telefonu Magic V3, inceliğiyle öne çıkmıştı. Magic V4'ün de ince bir tasarıma sahip olması ve hatta Oppo Find N5'ten "en ince katlanabilir telefon" unvanını geri alması bekleniyor.

BEKLENEN ÖZELLİKLER

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Batarya: 6.000 mAh

Ekran: Katlanabilir OLED ekran

Kamera: Gelişmiş kamera sistemi

Magic V4'ün yanı sıra, Honor'un Magic V Flip 2 adlı yeni bir katlanabilir telefon daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Magic V Flip 2'nin de 2025'in ilk yarısında Çin'de tanıtılması planlanıyor.