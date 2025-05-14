Honor Magic V5 çok daha büyük bir bataryayla geliyor

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Honor, bir sonraki katlanabilir telefonu olan Magic V5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve cihazın en dikkat çekici özelliği devasa bataryası olacak.

Magic V3'teki küçük bir batarya iyileştirmesinin ardından, yaklaşmakta olan Magic V5, hem batarya boyutunda hem de özelliklerinde büyük bir sıçrama vaat ediyor.

YENİ MODEL 6.000MAH DEV BATARYA İLE GELİYOR

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) ve 3C sertifikasyonlarına göre, Honor Magic V5, iki parçadan oluşan (2.070mAh + 3.880mAh) toplamda 6.000mAh tipik kapasiteli büyük bir batarya ile donatılacak.

Katlanabilir telefonlar için oldukça büyük olan bu batarya, 66W kablolu hızlı şarj desteğiyle de hızlı ve güvenli bir şekilde doldurulabilecek.

'MAGİC V4' İSMİ KÜLTÜREL NEDENLERLE ATLANDI

Honor'un, Çin kültüründe 4 rakamının "ölüm" kelimesine benzemesi ve uğursuz kabul edilmesi nedeniyle "Magic V4" adını atlayarak doğrudan Magic V5 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu, Çinli birçok telefon şirketinin başvurduğu yaygın bir uygulama olarak biliniyor.

HONOR MAGIC V5 GÜÇLÜ BAĞLANTI ÖZELLİKLERİYLE YAKINDA TANITILACAK

MBH-AN10 model numaralı Honor Magic V5, 5G, LTE gibi birçok mobil ağı destekleyecek, Beidou-3 kısa mesajlaşma ve çift SIM gibi özellikler sunacak.

Telefonun Nisan 2025'te resmi sertifikasını alması ve Mayıs başında güncellenen batarya ve tasarım detayları, lansmanın çok yakında, hatta önceki modellere göre daha erken olabileceğini gösteriyor.