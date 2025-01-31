Huawei, 2024'te Çin'de yüzde 36 büyüdü ve Xiaomi'yi geçti

Haber Merkezi

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre, Çin akıllı telefon pazarı 2024 yılında yüzde 1,5 oranında büyüdü.

Huawei, yüzde 36'lık büyüme oranıyla pazarda dikkat çeken bir performans sergiledi. Xiaomi ise yüzde 10'luk büyüme ile daha mütevazı bir sonuç elde etti.

HUAWEI'NİN YÜKSELİŞİ

Huawei'nin başarısında, üst segment Mate serisi telefonların önemli bir rolü bulunuyor. Kendi işlemcisi Kirin ile güçlü performans sunan Mate serisi, Çinli tüketicilerin beğenisini kazandı.

Xiaomi ise Xiaomi 14 ve Redmi serilerindeki güçlü satışlarla yüzde 10'luk bir büyüme yakaladı. Uygun fiyatlı ve kaliteli telefonlar sunan Xiaomi, bütçe dostu segmentte liderliğini sürdürüyor.

DİĞER MARKALAR

Vivo: Yüzde 6'lık büyüme ile orta ve üst segmentte yerini korudu.

Apple: Satışları yüzde 13 düştü. Huawei'nin yükselişi ve tüketicilerin yükseltme konusundaki ilgisizliği Apple'ı olumsuz etkiledi.

Oppo: Yüzde 9'luk düşüş yaşadı.

Honor: Ürün yelpazesini genişletmesine rağmen mütevazı bir düşüş gösterdi.

2025 BEKLENTİLERİ

Çin hükümeti, akıllı telefonlar dahil elektronik cihazlara sübvansiyon vererek tüketici harcamalarını artırmayı hedefliyor.

Bu durum, 2025 yılında pazarı canlandırabilir. Ancak, ekonomik belirsizlikler devam ediyor.