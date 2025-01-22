Huawei, 4. çeyrekte Çin'in en iyi akıllı telefon markası oldu

Haber Merkezi

Counterpoint Research'ün raporuna göre; Huawei, 2024'ün dördüncü çeyreğinde Çin akıllı telefon pazarında yüzde 18,1'lik pazar payıyla birinci sıraya yerleşti. Apple ise yüzde 17,1'lik pazar payıyla üçüncü sırada kaldı.

HUAWEI'NİN YÜKSELİŞİ

Huawei, 2024'ün son çeyreğinde satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artırdı.

Bu başarıda, Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 9020 işlemcisi ve HarmonyOS işletim sisteminin etkili olduğu düşünülüyor.

APPLE'IN DÜŞÜŞÜ

Apple'ın Çin'deki iPhone satışları, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 18,2 oranında azaldı.

Bu düşüşün nedenleri arasında, iPhone 16 serisindeki yenilik eksikliği ve Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin Çin'de kullanılamaması gösteriliyor.

DİĞER MARKALARIN PERFORMANSI

Xiaomi, yüzde 17,2'lik pazar payıyla Çin akıllı telefon pazarında ikinci sırada yer aldı. Vivo'nun pazar payı yüzde 16,3'e yükselirken, Honor'un pazar payı yüzde 13,6'ya geriledi. Oppo ise yüzde 12,5'lik pazar payıyla yedinci sırada kaldı.

Çin akıllı telefon pazarı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 daraldı. Yıl genelinde ise pazar yüzde1,5 büyüdü. Vivo, yüzde 17,5'lik pazar payıyla Çin'de 2024 yılının en büyük akıllı telefon satıcısı oldu.