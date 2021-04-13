Huawei, elektrikli araçlara ve otonom sürüş teknolojisine 1 milyar dolar yatırım yapacak

Huawei, elektrikli araçlara ve otonom sürüş teknolojisine 1 milyar dolar yatırım yapacak

Huawei, elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesine 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Örneğin ABD'li şirket Apple'ın, kendi otomobil projesi üzerinde çalıştığı ve üreticilerle görüşme yaptığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve önümüzdeki 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

HUAWEI'DEN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Son zamanlarda ABD'nin baskılarından iyice bunalan ve akıllı telefon pazarında kan kaybeden Çinli üretici Huawei, şansını elektrikli otomobil pazarında deneyecek.

Bu sektörde rakiplerinden geri kalmak istemeyen Çinli şirket, elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesine 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

ÇİN'DEKİ ÜRETİCİLERLE ORTAK OLACAK

Huawei, Çin otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle, elektrikli otomobili için üretim tesislerinin kullanımı amacıyla görüşmeler yürütülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Başkan Yardımcısı Eric Yu, "Huawei'nin akıllı otomobil iş birimi, en büyük yatırımlardan birini alacak. Bu yıl otomobil bileşenlerinin geliştirilmesine 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağız.

Çin dışındaki pazara çıkmasak bile, Çin'de satılan her arabadan ortalama 10.000 yuan kazanabilirsek, bu Huawei için zaten çok büyük bir iş olur." dedi.