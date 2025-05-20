Huawei, ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarını tanıttı

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Teknoloji devi Huawei, katlanabilir dizüstü bilgisayar kategorisine iddialı bir giriş yaparak, ilk modeli olan MateBook Fold Ultimate Design'ı resmi olarak görücüye çıkardı.

Bu yeni cihaz, 18 inçlik devasa katlanabilir ekranının yanı sıra, Huawei tarafından PC için geliştirilen HarmonyOS'un ilk sürümünü ve şirket içi bir çipi barındırıyor.

MATEBOOK FOLD ETKİLEYİCİ EKRAN VE TASARIM SUNUYOR

Huawei MateBook Fold Ultimate Design, 4:3 görüntü oranında 3.3K çözünürlüğe sahip 18 inçlik bir ekrana sahip, katlandığında 13 inçlik kompakt bir cihaza dönüşüyor.

Çift katmanlı LTPO OLED paneli 1.600 nite kadar tepe parlaklık sunarken, cihaz açıldığında sadece 7,3 mm kalınlığında ve 1,16 kg ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor.

MateBook Fold Ultimate Design, Huawei'nin sektördeki en büyüğü olarak tanımladığı 285 mm'lik üç kademeli bir katlanır menteşeye sahip ve 0 ila 150 derece arasında esnek açılarla kullanımı destekliyor.

Yük altında performansı korumak için ise geliştirilmiş elmas alüminyum çift fan kurulumu ve ultra ince anti-yerçekimi buhar odası içeren bir soğutma sistemi kullanılıyor.

HARMONYOS 5 VE ZENGİN DONANIMLAR

Yeni katlanabilir dizüstü bilgisayar, mobil ve masaüstü deneyimlerini birleştiren HarmonyOS 5 ile çalışıyor ve gücünü Huawei'nin kendi ürettiği bir çipten alıyor.

Ayrıca 8 MP kamera, parmak izi okuyuculu güç düğmesi, Wi-Fi 6E, 74,69 Wh batarya ve 140W hızlı şarj gibi özellikler içeriyor.

Çin'de rezervasyonları başlayan cihazın 32GB/1TB modeli 3 bin 300 dolar fiyat etiketine sahip.