Huawei, İsveç'teki 5G yasağına itiraz etti

İsveç, Huawei'yi 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı. İsveçli telekom düzenleyicisi PTS, Çinli şirketin karara itiraz ettiğini açıkladı.

Çin hükümet ile bağlantılı olduğu iddialarıyla Huawei'yi casuslukça suçlayan ABD hükümeti, bir yandan Çinli şirkete yaptırım uygulamaya devam ederken, diğer yandan da ülkelere baskı yapmayı sürdürüyor.

İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, ABD'nin baskıları sonucunda Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Belçika'nın ardından, 5G ağlarında Huawei'yi yasaklayan ülkelere geçtiğimiz haftalarda İsveç de eklenmişti.

İsveç Posta ve Telekom İdaresi (PTS), ulusal güvenlik gerekçesiyle 5G altyapı ihalesine girecek şirketlere, Huawei ve ZTE'nin ürettiği teknolojileri kullanmama şartı getirildiğini duyurmuştu.

HUAWEI'DEN KARARA İTİRAZ

İsveç Posta ve Telekom İdaresi (PTS), Huawei'nin İsveç'teki 5G yasağına itiraz ettiğini duyurdu.

Bir PTS sözcüsü, Huawei'nin itirazını Stockholm idare mahkemesine göndereceklerini ve itirazın mahkemede ele alınacağını söyledi.

Huawei'nin Orta Doğu Avrupa ve Kuzey Bölgesi Başkan Yardımcısı Kenneth Fredriksen, "Alınan kararın müşteriler ve genel olarak İsveç için iyi olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle kararın yasaya uygun olarak alınıp alınmadığına İsveç mahkemesinin bakmasını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Huawei'nin İskandinav rakipleri Nokia ve Ericsson ise davayı yakından takip edecek.





Huawei ve ZTE'nin 20 yıldan uzun süredir İsveç'te faaliyet gösterdiğini hatırlatan Çin'in Stockholm Büyükelçisi Gui Congyou, ''Tehdit etmeyi sevmem, ancak karardan geri adım atılmazsa Çin'de iş yapan İsveçli şirketlere yaptırım getirilebilir. Bu 2 şirket de bugüne kadar İsveç kanunları ve yönetmeliklerine birebir uydu.'' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsveç Enerji ve Dijital Kalkınma Bakanı Anders Ygeman, Posta ve Telekom İdaresi'nin (PTS) aldığı karardan kesinlikle geri adım atmayacaklarını kaydederek, Huawei yasağının arkasında durmuştu.

Huawei'nin şu anda Avrupa'da yaklaşık 90 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ancak ABD'nin getirdiği Google ve Android yasağı sonrasında bu kullanıcılarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Çinli şirket, bir çözüm aramaya çalışıyor.

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