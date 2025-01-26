Huawei, Kirin yonga seti ve HarmonyOS liderliğinde geri dönüş peşinde

Haber Merkezi

ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Huawei, güçlü bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Yeni Kirin işlemcileri ve HarmonyOS işletim sistemiyle Huawei, küresel pazarda yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor.

HUAWEI'NİN YENİDEN DOĞUŞU

Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle Android ve Google hizmetlerini kullanamaz hale gelmişti.

Ancak, şirket kendi işletim sistemi HarmonyOS'u geliştirerek ve Kirin işlemcilerini üreterek bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Huawei, 2023 yılında Mate 60 serisini piyasaya sürerek 5G destekli telefonlar üretebildiğini gösterdi. Bu, Huawei'nin ABD yaptırımlarına rağmen inovasyon yapabilme yeteneğinin bir kanıtı.

KÜRESEL PAZARDA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Huawei, 60 ülkeye girerek küresel pazardaki varlığını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Huawei Mate X6 gibi yeni modeller, Çin dışında da satışa sunuluyor.

Huawei, EUV litografi makinelerine erişiminin olmaması nedeniyle gelişmiş çipler üretmekte zorlanıyor. Bu durum, Huawei'nin Apple ve Samsung gibi rakipleriyle rekabet etmesini zorlaştırabilir.

Çinli şirket, güçlü HarmonyOS ekosistemi ve yenilikçi ürünleriyle küresel pazarda rekabet edebilecek güce sahip.