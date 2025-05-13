Huawei ve UBTech'ten dev iş birliği: İnsansı robotlar evlere ve fabrikalara geliyor

Haber Merkezi

Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei Technologies, insansı robot üreticisi UBTech Robotics ile stratejik bir ortaklığa imza attığını açıkladı.

Bu iş birliğiyle iki şirket, hem endüstriyel hem de evsel kullanıma yönelik insansı robotlar geliştirmeyi ve bu alandaki yenilikleri hızlandırmayı hedefliyor.

ORTAKLIĞIN HEDEFLERİ: LABORATUVARDAN GERÇEK DÜNYAYA İNSANSI ROBOTLAR

Huawei-UBTech ortaklığının temel amacı, insansı robotların laboratuvar ortamındaki yeniliklerden çıkarak endüstriyel ve evsel gibi gerçek dünya uygulamalarına geçişini hızlandırmak olarak belirtildi.

Şirketler, insansı robotlarla akıllı fabrikalar kurmayı ve evlerde kullanılmak üzere iki ayaklı veya tekerlekli hizmet robotları üretmeyi planlıyor.

YAPAY ZEKA ODAKLI İNOVASYON MERKEZİ KURULACAK

Ortaklık kapsamında Huawei, UBTech'in "somutlaştırılmış zeka" (bilişsel işlevleri fiziksel bir vücuda entegre eden yapay zeka türü) odaklı bir inovasyon merkezi kurmasına destek olacak.

Bu iş birliği, Huawei'nin kendi geliştirdiği Ascend ve Kunpeng yapay zeka işlemcileri, bulut bilişim ve büyük yapay zeka model teknolojilerinden güç alacak.

PİYASALARDAN OLUMLU TEPKİ GELDİ

Bu stratejik ortaklık duyurusunun ardından UBTech'in hisseleri yaklaşık yüzde 10 değer kazanırken, Hang Seng endeksi de mart ayının başından bu yana en iyi günlük performansını sergiledi.

Piyasaların bu olumlu tepkisinde, ABD-Çin ticaret savaşının olası çözümüne ilişkin iyimserliğin de etkili olduğu belirtiliyor.