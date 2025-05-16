HUAWEI Watch Fit 4 Pro: Gelmiş geçmiş en iddialı spor saati

Haber Merkezi

Akıllı saat dünyasında her yeni modeliyle sınırları zorlayan HUAWEI, Watch Fit serisinin son üyesi Watch Fit 4 modelleri ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Biz de bu yeni nesil Watch Fit 4 Pro modelini detaylı bir şekilde inceledik, tasarımından yazılımına, spor modlarından sağlık analizlerine kadar her yönünü test ettik.

Özellikle aktif yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedef alan bu model, sunduğu premium malzeme kalitesi ve gelişmiş yazılım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, deneyimlediğimiz süre boyunca saatin fiyatına göre rakiplerinden daha üstün performans sunduğunu ve gelişmiş özellikler vadettiğini belirtelim.

Bu da fiyat/performans ürünü bir akıllı saat arayanlar için HUAWEI Watch Fit 4’ü oldukça güçlü bir seçenek haline getiriyor.

TASARIM DETAYLARI

Watch Fit 4 Pro’nun tasarımı, sade ama etkileyici bir çizgiye sahip. Ultra ince 9.5 mm gövdesi ve yalnızca 27 gramlık ağırlığı ile bilekte neredeyse yokmuş hissi uyandırıyor.

Safir cam ekran ilk defa FIT serisinde yer alıyor ve titanyum alaşımlı çerçeve ile birleşerek cihaza oldukça premium bir görünüm katıyor.

AMOLED ekran 1.82 inç boyutunda ve 3000 nit gibi yüksek bir tepe parlaklığa sahip. Bu, özellikle güneş ışığı altında yapılan açık hava aktivitelerinde ekranın netliğini ciddi biçimde artırıyor.

Yaptığımız testlerde hem ekran hem de saatin kullanım kolaylığı bizi oldukça etkilemeyi başardı.

Kayış tarafında ise HUAWEI’nin geliştirdiği nefes alabilir 3D örgü dokulu tasarım dikkat çekiyor. Hafif, su itici ve elastik yapısıyla spor ve su aktiviteleri için son derece uygun.

Renk seçenekleri de oldukça geniş: siyah, mavi ve yeşil gibi şık ve modern tonlar kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

SPOR DENEYİMİ

HUAWEI Watch Fit 4 serisinin öne çıkan yönlerinden biri, gelişmiş spor ve dış mekan aktiviteleri desteği.

Saat, 100’den fazla egzersiz modunu destekliyor. Barometre, derinlik sensörü, çift frekanslı L1+L5 uydu konumlandırma sistemi ile dağcılık, trekking, triatlon, kayak gibi doğa sporlarında eşsiz bir hassasiyet sağlıyor.

Özellikle patika koşusu yapanlar için segment tabanlı navigasyon ve sapma uyarısı gibi özellikler oldukça kıymetli.

Saat aynı zamanda sörf, yelken, jetski gibi su sporlarında rota takibini destekleyen ilk Fit serisi modeli. 40 metreye kadar ekipmansız dalış imkânı sunan EN13319 sertifikalı derinlik sensörü, profesyonel dalgıçlar için bile yeterli olabilir.

Sesli rehberli navigasyon özelliği ile egzersiz esnasında Türkçe dahil yedi farklı dilde yönlendirme alabiliyorsunuz. Bu da özellikle zorlu parkurlarda veya yeni rotalarda oldukça işe yarıyor.

SAĞLIK ÖZELLİKLERİ: EKG VE DAHA FAZLASI

Watch Fit 4 Pro, sağlık takibi noktasında da birçok özelliği bir arada sunuyor. MDR sertifikalı EKG özelliği, atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarını tespit edebiliyor.

Tüm gün kalp atış hızı takibi, oksijen seviyesi ölçümü, stres izleme ve daha fazlası bu cihazda mevcut.

Kadınlar için özel geliştirilen akıllı adet döngüsü tahmini ise, bu alanda cinsiyet odaklı bir kişiselleştirme örneği. Kullanıcılar sağlık verilerini yorumlayarak yaşam tarzlarını daha bilinçli şekilde yönetebiliyorlar.

Yeni HRV (Heart Rate Variability) analiz sistemi ise, yalnızca uyku süresi değil, uyku kalitesi ve stres düzeyleri hakkında daha derin bilgiler sunuyor.

Haftalık bazda kişisel benchmark oluşturarak kullanıcıya özel analizler sağlayan bu sistem, uykunun vücut üzerindeki etkilerini daha net gözlemleme imkânı tanıyor.

Ürünü kullandığımız süre boyunca özellikle EKG ve birçok diğer sağlık özelliğini test ettik ve oldukça memnun kaldığımızı belirtmeliyiz.

Ayrıca tüm sağlık verileriniz HUAWEI Health uygulaması ile senkronize olduğundan, detaylı verileri bu uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz.

DİĞER ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Watch Fit 4 Pro, bir sağlık ve spor takip cihazı olmanın ötesine geçiyor. Bluetooth üzerinden telefon çağrılarını yanıtlama, 20 dilde mesaj yazma (konuşmadan metne çeviri dahil), NFC ile temassız ödeme ve hatta sticker temalı saat kadranları gibi hayatı kolaylaştıran detaylarla donatılmış durumda.

Saat iOS ve Android ile uyumlu çalışıyor. Arayüz, döner kurma kolu sayesinde hem estetik hem de pratik. Harita üzerinde yakınlaştırma, konum geri dönüşü ve panoramik görünüm geçişleri kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

10 GÜNE VARAN PİL ÖMRÜ

Kullandığımız süre boyunca bizi en çok memnun eden özelliklerden biri de pil ömrü oldu. Watch Fit 4 Pro, tipik kullanımda 7 güne, düşük yoğunluklu kullanımda ise 10 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Kablosuz hızlı şarj desteği ile 60 dakikada tam şarj oluyor. Bu, hem sporcular hem de yoğun kullanıcılar için oldukça yeterli bir performans.

Watch Fit 4 Pro, selefi Watch Fit 3’e göre hem malzeme kalitesi hem de özellikler açısından önemli yenilikler sunuyor. Daha büyük ve parlak ekran, safir cam, gelişmiş sağlık verileri, su altı desteği ve profesyonel navigasyon sistemleri bu farkların başında geliyor.

SON SÖZLER…

HUAWEI Watch Fit 4 serisi, hem profesyonel sporcular hem de sağlık takibini önemseyen günlük kullanıcılar için son derece kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Premium tasarımı, donanım gücü, detaylı analiz kabiliyeti ve gelişmiş yazılım desteğiyle bu saat, sadece bir aksesuar değil; adeta bileğinizde taşıdığınız bir sağlık ve yaşam danışmanı.

Üstelik HUAWEI Watch Fit 4, fiyatına göre rakiplerinden oldukça üstün özellikler ve daha iyi bir performans vadediyor. Bu da fiyat/performans bakımından saati oldukça iddialı bir seçenek haline getiriyor.

Saati detaylı incelemek için aşağıdaki bağlantıdan ürünün sayfasına ulaşabilirsiniz.

HUAWEI WATCH FIT 4 SERİSİ

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