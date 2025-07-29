Huawei'den geri dönüş: Çin'in en çok satan akıllı telefon markası oldu

ABD yaptırımlarıyla zor günler geçiren teknoloji devi Huawei, anavatanında büyük bir geri dönüşe imza attı.

Canalys'in son raporuna göre şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde Çin akıllı telefon pazarının zirvesine yeniden yerleşti.

ABD YAPTIRIMLARINA RAĞMEN GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞ

Yıllık bazda yüzde 15'lik bir artışla 12,2 milyon telefon satan Huawei, yüzde 18'lik pazar payına ulaştı.

Bu başarının arkasında, son bir yılda agresif bir şekilde piyasaya sürülen yeni modeller ve şirketin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS 5'i yaygınlaştırma stratejisi yatıyor.

APPLE DA BÜYÜME GÖSTERDİ

Aynı dönemde Apple da Çin pazarında pozitif bir tablo çizerek 10,1 milyon adetlik satışla yüzde 4'lük bir büyüme kaydetti.

Bu, Apple'ın 2023'ün son çeyreğinden bu yana Çin'deki ilk büyümesi oldu.