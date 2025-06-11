Huawei'den itiraf: Yapay zeka çipi yarışında gerideyiz

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Huawei CEO'su Ren Zhengfei, Çin'in devlet gazetesi People's Daily'ye verdiği bir röportajda, şirketin yapay zeka (AI) çiplerinin mevcut durumu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Zhengfei, ABD'nin ihracat kısıtlamalarının yarattığı zorluklara rağmen şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

CEO'DAN İTİRAF: "BİR NESİL GERİDEYİZ"

Ren Zhengfei, Huawei'nin yapay zeka çipi teknolojisinin Amerikan emsallerinden bir nesil geride olduğunu açıkça itiraf etti.

Tecrübeli CEO, "ABD, Huawei'nin başarılarını abarttı. Huawei o kadar da iyi değil. Onların değerlendirmesine ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor." diyerek mütevazı bir duruş sergiledi.

Bu, kendisi veya Huawei tarafından gelişmiş çip üretim çabaları konusunda yapılan ilk açıklamalardan biri oldu. Bu durum, ABD-Çin ilişkilerinde önemli bir çekişme konusu olmaya devam ediyor.

FARK NASIL KAPANACAK

CEO, çiplerinin bir nesil geride olmasına rağmen, bu performans açığını kapatmak için matematik ve küme bilişim (cluster computing) gibi teknikler kullandıklarını açıkladı.

Bu yöntemlerle, daha az gelişmiş tekil çipler bir araya getirilerek daha yüksek bir toplam performans elde ediliyor.

Zhengfei ayrıca, Huawei'nin her yıl araştırmaya 180 milyar Çin Yuanı (yaklaşık 25 milyar dolar) yatırım yaptığını belirterek, şirketin bu teknoloji yarışında ne kadar kararlı olduğunun altını çizdi.

Huawei'nin Ascend serisi yapay zeka çipi modelleri, bu alanda dünya lideri olan NVIDIA'nın çipleriyle rekabet ediyor.