Hubble, 137 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir sarmal galaksinin fotoğrafını çekti

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerinden büyüleyici bir kare yakaladı.

Teleskop, Suyılanı takımyıldızında yer alan ve bizden yaklaşık 137 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan sarmal gökada NGC 3285B'yi görüntüledi.

GÖRÜNTÜDE BİR SÜPERNOVA DA GİZLİ

Bu gözlemin asıl nedeni, galaksinin 2023 yılında ev sahipliği yaptığı bir Tip Ia süpernova patlamasıydı.

Görüntünün sol kenarında mavimsi bir nokta olarak görülebilen SN 2023xqm adlı bu kozmik patlama, kısa bir süreliğine tüm galaksiden daha parlak bir ışık yaymıştı.

KOZMİK MESAFELERİ ÖLÇME GÖREVİ

Bu fotoğraf, Hubble'ın 100 farklı Tip Ia süpernovasını hedefleyen daha büyük bir araştırma programının parçası.

Bu gözlemler, bilim insanlarının mesafe ve kozmik tozun süpernova ışığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.