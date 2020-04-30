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    Hubble, kuyruklu yıldız Atlas'ın parçalanma anını görüntüledi

    Hubble Uzay Teleskobu, parçalanan kuyruklu yıldız Atlas'ı görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 10:35
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    Hubble, kuyruklu yıldız Atlas'ın parçalanma anını görüntüledi

    Uzaya araştırmalarını sürdüren bilim insanları, geçtiğimiz aylarda yeni bir kuyruklu yıldız keşfetti.

    Keşfedilen kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştığını söyleyen bilim insanları, parlaklığının giderek artıran yıldızın çıplak gözle de görülebileceğini açıklamıştı.

    Atlas isimli kuyruklu yıldızın, mayısta Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde, yeşilimsi renginin de çıplak gözle görülme ihtimali vardı.

    KUYRUKLI YILDIZ PARÇALANMIŞTI

    Atlas'ı takip eden astronomlar, Dünya'nın yanından çarpıcı bir parlaklıkla geçeceği umutlarını uyandıran kuyruklu yıldızın parçalandığını açıklamıştı.

    atlas

    HUBBLE UZAY TELESKOBU GÖRÜNTÜLEDİ

    ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) ortak projesi olan Hubble Uzay Teleskobu, Atlas kuyruklu yıldızının parçalandığı anı görüntüledi.

    Hubble  aracılığıyla elde edilen iki yeni görüntüde kuyruklu yıldızın 25 parçaya ayrıldığı tespit edildi.

    Bu gözlemlerin, kuyruk yıldızların olağanüstü parçalanmalarını detaylı biçimde göstermesine ek olarak, bilim insanlarının bu görüntüleri kuyruklu yıldızların neden ve nasıl parçalandıklarını daha iyi anlamak için kullandıkları aktarıldı.

    atlas

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