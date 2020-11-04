Hubble Uzay Teleskobu, bal kabağını andıran yeni bir görüntü yakaladı

Hubble Uzay Teleskobu, uzayda yıldızların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve yüz şeklinde oyulmuş bir bal kabağını andıran yeni bir görüntü yakaladı.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, ilginç görüntüler yakalamaya devam ediyor.

Hubble Uzay Teleskobu, gökyüzünde yıldızların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve yüz şeklinde oyulmuş bir balkabağını andıran yeni bir görüntü elde etti.

Yapının parlayan iki göz ve çarpık bir gülümsemeyi anımsatan turuncu oluşumu, çarpışmalarının ilk safhalarında bulunan iki galaksi meydana getirdi.

Manzaranın genişliği 109 bin ışık yılına ulaşıyor, bu da yapının Samanyolu Galaksisi'yle neredeyse aynı büyüklükte olduğunu gösteriyor.

TURUNCU RENGİ YILDIZLARDAN ALIYOR

NASA'dan yapılan açıklama göre, görüntüye bal kabağı rengini NGC 2292 ve NGC 2293 isimli galaksilerdeki yaşlı kırmızı yıldızlar veriyor.

Parlayan gözlerse bir çift süperkütleli kara deliğin çevresinde topladığı çok sayıda yıldızın eseri.

Bu hareketli ikili, 120 milyon ışık yılı uzaklıkta Büyük Köpek takımyıldızı içinde yer alıyor. Bu nedenle etkileyici yapıyı daha detaylı olarak gözlemlemek oldukça zor.

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