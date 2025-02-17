HyperOS 2.1 güncellemesi alacak ilk Xiaomi telefonları belli oldu

Haber Merkezi

Xiaomi hayranları için heyecan verici bir haber geldi. Şirket, Android 15 tabanlı HyperOS 2.1 güncellemesini yakında küresel olarak yayınlayacak. İlk olarak güncellemeyi alacak 9 Xiaomi ve POCO telefonu da açıklandı.

HYPEROS 2.1'DE NELER YENİ

HyperOS 2.1, performans, kararlılık ve güç tüketimi optimizasyonları gibi önemli iyileştirmeler getiriyor.

Ayrıca, Xiaomi 14 Ultra modelinde görücüye çıkan yeni özellikler ve arayüz geliştirmeleri de bu güncellemeyle birlikte diğer cihazlara gelecek.

GÜNCELLEMEYİ ALACAK İLK TELEFONLAR

XiaomiTime tarafından sızdırılan bilgilere göre, HyperOS 2.1'in ilk güncellemesini alacak 9 telefon şöyle:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

POCO F6

POCO X6 Pro

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14 ve Xiaomi 15 gibi standart modeller henüz listede yer almıyor. Ancak, şirketin bu telefonları daha sonraki güncelleme dalgalarına dahil etmesi bekleniyor.

YAYINLANMA TARİHİ

Xiaomi, HyperOS 2.1'in küresel lansmanını 2025 Çin Yeni Yılı sonrasına ertelemişti.

Güncellemenin şubat sonu veya mart başı gibi bir tarihte yayınlanması bekleniyor. Ancak, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.