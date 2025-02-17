HyperOS 2.1 güncellemesi alacak ilk Xiaomi telefonları belli oldu

Xiaomi hayranları için heyecan verici bir haber geldi. Şirket, Android 15 tabanlı HyperOS 2.1 güncellemesini yakında küresel olarak yayınlayacak. İlk olarak güncellemeyi alacak 9 Xiaomi ve POCO telefonu da açıklandı.
HYPEROS 2.1'DE NELER YENİ
HyperOS 2.1, performans, kararlılık ve güç tüketimi optimizasyonları gibi önemli iyileştirmeler getiriyor.
Ayrıca, Xiaomi 14 Ultra modelinde görücüye çıkan yeni özellikler ve arayüz geliştirmeleri de bu güncellemeyle birlikte diğer cihazlara gelecek.
GÜNCELLEMEYİ ALACAK İLK TELEFONLAR
XiaomiTime tarafından sızdırılan bilgilere göre, HyperOS 2.1'in ilk güncellemesini alacak 9 telefon şöyle:
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
POCO F6
POCO X6 Pro
Xiaomi MIX FLIP
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 14 ve Xiaomi 15 gibi standart modeller henüz listede yer almıyor. Ancak, şirketin bu telefonları daha sonraki güncelleme dalgalarına dahil etmesi bekleniyor.
YAYINLANMA TARİHİ
Xiaomi, HyperOS 2.1'in küresel lansmanını 2025 Çin Yeni Yılı sonrasına ertelemişti.
Güncellemenin şubat sonu veya mart başı gibi bir tarihte yayınlanması bekleniyor. Ancak, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış