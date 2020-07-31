İki Hint çocuk, Dünya'ya yaklaşan göktaşı tespit etti

Hindistan'da yaşayan iki kız çocuğu, şu anda Mars yakınlarında olan ve gelecekte Dünya'nın yakınından geçecek göktaşı keşfetti.

Hindistan'ın Surat şehrinde yaşayan 10. sınıf öğrencisi Vaidehi Vekariya Sanjaybhai ve Radhika Lakhani Prafulbhai, katıldıkları uluslararası bir bilim programın ardından teleskoplarla uzayı gözlemlemeye başladı.

Hawaii'deki Pan Starrs teleskobunu kullanan iki arkadaş, şu anda Mars yakınlarında olan ve gelecekte Dünya'nın yakınından geçecek bir göktaşı keşfetti. NASA, keşfedilen cismin ismini HLV2514 koydu.

İki arkadaş, söz konusu gök cismini SPACE India, Uluslararası Astronomi Araştırma İşbirliği (IASC) ve Teksas'taki Hardin Simmons Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlenen programda keşfetti.

Çocuklara uzay hakkında eğitim veren organizasyon SPACE India, sosyal medya sayfasında nesnenin şu anda Mars civarında olduğunu ve gelecekte Dünya’nın yakınından geçeceğini duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, "Hem öğrencileri hem de öğretmenlerini bu muazzam keşif için kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.