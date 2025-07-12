İkinci el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir telekom firması müdürü Anıl Kirden, ikinci el telefon almayı düşünenlere önemli uyarılarda bulundu. Güvenlikten donanıma kadar dikkat edilmesi gereken pek çok noktaya değinen Kirden, özellikle faturasız cihazların ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Kirden, ikinci el telefon alırken ilk ve en kritik adımın güvenlik kontrolü olduğunu belirterek, vatandaşların E-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yaparak cihazın çalıntı olup olmadığını kolayca öğrenebileceğini söyledi:

“Faturası olmayan telefonların çalıntı olma ihtimali yüksek. Bu tür cihazları almak suç teşkil eder. Bu yüzden fatura sorgulaması mutlaka yapılmalı”

"BİLİNEN İŞ YERLERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPIN"

Alışverişin güvenilir ve tanıdık yerlerden yapılmasının önemine de değinen Kirden, “Bilinen iş yerlerinden alışveriş yapmak kafanızı rahatlatır ve ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçer” ifadelerini kullandı.

Kirden, yalnızca yazılımsal değil, fiziksel kontrollerin de büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Telefonun kasasında çizik, ezik ya da darbe izi olup olmadığı dikkatle incelenmeli. Ekranın orijinal olup olmadığı ise ışık geçirgenliği ve dokunmatik hassasiyeti gibi detaylarla anlaşılabilir” dedi.

"BATARYASI ZAYIF CİHAZ ALMAYIN"

Batarya sağlığının kontrolünün de ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Kirden, “Telefon menüsünden ya da çeşitli uygulamalarla pil durumu kontrol edilmeli. Bataryası zayıf cihazlar kısa sürede arızalanabilir” diye konuştu.

Son olarak Kirden, güvenli ve sorunsuz alışveriş için bir kez daha uyarıda bulunarak, “Güvenilir ve bilinen yerlerden alışveriş yaparsanız, sonradan pişman olmazsınız” dedi.