İlk çeyrekte en çok satan android telefon belli oldu

İlk çeyrekte en çok satan android telefon belli oldu

Strategy Analytics verilerine göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyada en çok satan Android telefon açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk üç aylık dönemindeki akıllı telefon satışları oldukça azaldı. Ancak yine de uygun fiyatlı telefonlar satılmaya devam etti.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre akıllı telefon sevkiyatları dünya genelinde bu yılın ilk çeyreğinde 275 milyon olarak gerçekleşti. Toplam sevkiyatlar içerisinde android telefonların pazar payı ise yüzde 86 oldu.

EN ÇOK SATAN ANDROID TELEFON

Rapora göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyada en çok satan android telefon Samsung Galaxy A51 oldu.

Android akıllı telefon sevkiyatlarında Samsung Galaxy A51 tek başına toplam 6,8 milyon adet satış rakamı ile dünyada ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK SATAN TELEFON: iPHONE 11

Öte yandan Canalys şirketinin yayınladığı başka bir rapora göre, ilk çeyrekte en çok satan akıllı telefon Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 11 modeli oldu.

İlk üç aylık dönemde 18 milyon satan iPhone 11, rakiplerini bir hayli geride bırakmayı başardı.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle akıllı telefon sevkiyatları ilk çeyrekte düşüş eğiliminde olsa da ikinci çeyrekte sevkiyatların yeniden yükselişe geçeceği söyleniyor.