İngiliz futbol kulüpleri Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

İngiliz futbol kulüpleri Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

İngiliz futbol kulüpleri, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak.

Son zamanlarda futbolculara yönelik ırkçı saldırılar oldukça artmış durumda. Özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen siyahi futbolcuların en çok yakındığı konuların başında gelen ırkçılık, sosyal medya platformu Facebook'u harekete geçirmiş ve önlem alacaklarını açıklamıştı.

İngiliz futbol kulüpleri, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek için Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kulüpler 30 Nisan saat 15.00'te sosyal medya hesaplarını kapatacak ve bu boykot 3 Mayıs 23.59'a kadar sürecek.

TÜM İNGİLTERE LİGLERİ KATILACAK

Açıklamada Premier Lig başta olmak üzere, tüm liglerdeki takımların bu boykota katılacağı bildirildi.

Çok sayıda İngiliz kulübünün şimdiden katılacağını duyurduğu protestonun amacı, sosyal medya şirketlerine çevrimiçi nefreti ortadan kaldırmaya yönelik daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulamak olarak duyuruldu.

MEKTUP YAYINLAMIŞLARDI

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve İngiltere Futbol Ligi'nin yanı sıra, futbolcu ve hakem birliklerinin de aralarında yer aldığı kuruluşlar, Twitter ve Facebook'un üst yöneticileri (CEO) Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg'e hitaben şubat ayında açık mektup yayınlamıştı.

Sosyal medyada futbolcu ve hakemlere yönelik ırkçı mesajların artmasına vurgu yapılan mektupta, "Sizin bu konuda harekete geçmemeniz, faillerin kendilerine ulaşılamayacağını düşünmelerine yol açtı. Irkçı ve ayrımcı mesajların durmaksızın süren akışı kendi kendini besliyor.

Bunlar, milyarlarca kullanıcısı olan Twitter, Facebook ve Instagram tarafından ne kadar tolere edilirse, o kadar normal ve kabul gören bir davranış haline geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Mektupta, sosyal medya platformlarından, ırkçı ifadelerin paylaşılmadan önce filtrelenip engelleneceği bir mekanizma kurulması, kimlik doğrulama prosedürlerinin iyileştirilmesi ve yasadışı ayrımcı materyaller paylaşan kişilerin tespiti için adli makamlara yardımcı olunması talebinde bulunuldu.