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    İngiliz süpermarket zinciri Iceland Foods, uzaya nugget gönderdi

    50. yılını kutlayan İngiliz süpermarket zinciri Iceland Foods, uzaya nugget gönderdiğini bir videoyla duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 11:33
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    İngiliz süpermarket zinciri Iceland Foods, uzaya nugget gönderdi

    Son zamanlarda birçok ülke, artık uzaya daha fazla ilgi duymaya başladı. Bunu fırsat bilen markalar da çeşitli reklam kampanyaları için uzayı kullanarak ses getirmeye çalışıyor.

    Şimdiki reklam kampanyası ise "ne gerek vardı" dedirtecek cinsten. 50. yılını kutlayan İngiliz süpermarket zinciri Iceland Foods, Twitter üzerinden yayınladığı bir videoyla uzaya nugget gönderdiğini açıkladı.

    İngiltere merkezli bir süpermarket zinciri uzaya nugget gönderdi

    "Uzaydaki ilk nugget" şirketin Deeside'daki merkez ofisine yakın bir bölgeden stratosferin eksi 60 derecelik soğuk ortamına uçuruldu.

    Ürünü stratosfere taşıması için havadan daha hafif bir gazla doldurulan meteoroloji balonu kullanıldı. Özel olarak tasarlanan bir fırlatma sistemiyle uçurulan balona, video kaydı alması için kamera da eklendi.

    nugget

    33 BİN KİLOMETRE YÜKSELDİ

    Süpermarket zinciri, nugget’ın 33 bin 528 metre yüksekliğe ulaşmasının yaklaşık iki saat sürdüğünü söyledi. Nugget, hedefine vardıktan sonra paraşütle Dünya'ya döndü.

    nugget

    Instagram: @eshteknoloji

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