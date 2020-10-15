İngiliz süpermarket zinciri Iceland Foods, uzaya nugget gönderdi

50. yılını kutlayan İngiliz süpermarket zinciri Iceland Foods, uzaya nugget gönderdiğini bir videoyla duyurdu.

Son zamanlarda birçok ülke, artık uzaya daha fazla ilgi duymaya başladı. Bunu fırsat bilen markalar da çeşitli reklam kampanyaları için uzayı kullanarak ses getirmeye çalışıyor.

Şimdiki reklam kampanyası ise "ne gerek vardı" dedirtecek cinsten. 50. yılını kutlayan İngiliz süpermarket zinciri Iceland Foods, Twitter üzerinden yayınladığı bir videoyla uzaya nugget gönderdiğini açıkladı.

"Uzaydaki ilk nugget" şirketin Deeside'daki merkez ofisine yakın bir bölgeden stratosferin eksi 60 derecelik soğuk ortamına uçuruldu.

Ürünü stratosfere taşıması için havadan daha hafif bir gazla doldurulan meteoroloji balonu kullanıldı. Özel olarak tasarlanan bir fırlatma sistemiyle uçurulan balona, video kaydı alması için kamera da eklendi.





33 BİN KİLOMETRE YÜKSELDİ

Süpermarket zinciri, nugget’ın 33 bin 528 metre yüksekliğe ulaşmasının yaklaşık iki saat sürdüğünü söyledi. Nugget, hedefine vardıktan sonra paraşütle Dünya'ya döndü.