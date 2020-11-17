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    İngiltere'de koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

    5 katlı olduğu belirtilen maskenin, koronavirüs ve grip dahil temas virüsleri öldürdüğü kaydedildi.
    • AA
    • 17.11.2020 - 16:43
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 17:59
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    İngiltere'de koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

    İngiltere'de koronavirüsü yok ettiği öne sürülen maske üretildi.

    Yeni antiviral yüz maskesi, Nottingham Trent Üniversitesi'nde görevli bir bilim insanı tarafından hazırlandı.

    5 KATLI MASKE

    Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.

    VİRÜSÜN ÖLMESİNİ SAĞLIYOR

    Mirror gazetesinin haberine göre, kullanılan nano-bakır materyalin, partiküllerle temas ettiğinde virüsün ölmesini sağlayan ve çoğalmasını engelleyen iyonlara sahip olduğu ifade edildi.

    İngiltere de koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi #1

    GRİP VİRÜSLERİNİ DE ÖLDÜRÜYOR

    Deneylerde maskenin 7 saatten uzun süre koronavirüs ve grip virüslerinin yüzde 90'ından fazlasını öldürebildiği, yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu gözlendi.

    ANTİVİRAL VE FİLTRE KATMANLARINA DİKKAT ÇEKTİ

    Maskeyi tasarlayan bilim insanı Doktor Gareth Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor." ifadelerini kullandı.

    Maskenin aralık ayında satışa sunulması amaçlanıyor.

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