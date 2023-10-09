İnsanlar esnediğinde neden kısa süreliğine dış sesleri duyamazlar İnsanlar esnediğinde genellikle etraftaki sesleri duyamazlar ve kısa süreliğine sağır olurlar. Peki esnediğimizde kulaklarda ne gibi değişiklikler oluyor?

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Esnemek herkesin yaptığı bir aktivitedir. Bu durum, insanlarda hoş bir sakinlik hissi uyandırır. Genellikle yorgun olduğunuzda daha çok esneyebilirsiniz.

Ancak esnemek oldukça tuhaftır. Sadece bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sizi bir an için kısmen sağır da yapıyor. Peki insanlar esnediğinde neden kısa süreliğine dış sesleri duyamazlar?

Esneme sırasında her şeyin donuk göründüğü bilinen bir gerçektir. Duyduğunuz sesler dramatik bir şekilde neredeyse sessiz hale gelir. Bu oldukça tuhaf olayın nedeni, esneme sırasında kulakta meydana gelen faaliyetlerde yatmaktadır.

Kulağın anatomisi

Öncelikle sesin nasıl alındığını ve daha sonra işlenmek üzere beyne iletildiğini görelim. Kulağın üç ana kısmı vardır: kulak zarı, orta kulak ve iç kulak.

Ses dalgaları kulağa ulaştığında hava basıncındaki değişiklikler kulak zarının titreşmesine neden olur. Orta kulakta bulunan üç küçük kemik aracılığıyla iç kulağa üç titreşim iletilir; bunlar çekiç, örs ve üzengi kemikleridir.

Bu küçük kemikler, sesin yorumlanmak üzere beyne gönderildiği kokleaya iletilmesinde mükemmel bir uyum içinde çalışırlar.

Peki ö staki borusunu hiç duydunuz mu? Bu yapı, orta kulağı burun boşluğunun arka kısmına bağlar. Esneme, çiğneme ve yutma gibi çeşitli fiziksel eylemler, östaki borusunu açar ve havanın orta kulağa girmesine veya çıkmasına izin verir.

Sonuç olarak, östaki borusu kulaktaki normal hava basıncının korunmasına yardımcı olur.

Esneme, işitmeyi nasıl etkiler

Esnerken kulak zarına dengesiz basınç uygulanır ve zar, sesin iç kulağa düzgün şekilde iletilmesini engeller.

Esneme, iç kulak ile çevresi arasında basınç farklılığına neden olduğundan kulak zarı serbestçe titreşemez, çünkü düzgün bir şekilde titreşmek ve ses dalgalarını iletmek için her iki tarafta da benzer hava basıncına ihtiyaç vardır. Bu nedenle esnerken işitme bir miktar baskılanır.

Tensor Timpani kası

Esnerken hem tensör timpani kası hem de stapedius kasları gerilir. Bu kasların her ikisi de kulağınıza giren ses miktarını kontrol eder.

Bu iki kasın işlevi gözlerimizdekine oldukça benzer. Aniden karanlık bir odadan iyi aydınlatılmış bir odaya girdiğinizde gözlerinizi nasıl kapattığınızı fark ettiniz mi?

Retinaya giren ışık miktarını düzenleyen iristir. Aynı şekilde tensör timpani ve stapedius kasları, kemikçik zincirinin kulak zarındaki tüm titreşimleri iç kulağa iletme yeteneğinin azalmasına neden olur. Esnediğinizde kısa süreli 'kısmi sağırlığın' ortaya çıkmasının nedeni budur.