İnsanları Mars'a götürecek dev Starship roketi 18 kilometre yüksekliğe çıkacak

Elon Musk, insanları Mars'a götürecek dev Starship roketinin test sırasında 18 kilometre yükseleceğini açıkladı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde SN5 ve SN6 roketleri test edilmiş ve roketler 150 metre havalandıktan sonra yeniden yere inmişlerdi.

STARSHIP 18 KİLOMETRE YÜKSELECEK

Twitter üzerinden yeni açıklamalarda bulunan SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship'in bir sonraki prototipi SN8'in test sırasında 60 bin feet (18,3 km) yükseleceğini açıkladı.

Daha önce test edilen prototip sürümlerde, roketlerin burun konisi ve kanatları bulunmuyordu. Ancak oldukça yükseğe çıkacak SN8 sürümünde bu parçalar rokete eklenecek.

Ayrıca SN5 ve SN6'da yalnızca tek bir Raptor kullanan SpaceX, SN8'de üç Raptor motoru kullanarak roketin daha çok yükselmesini sağlayacak.

SpaceX'in yeni testi ne zaman gerçekleştireceği şimdilik bilinmiyor.

