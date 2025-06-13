Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden (ETH) bir bilim insanları ekibi, badminton oynayabilen ANYmal adında yapay zeka destekli dört ayaklı bir robot geliştirdi.

ETH yan şirketi ANYbotics tarafından geliştirilen platform üzerine inşa edilen robot, ağzında raket tutan minyatür bir zürafayı andırıyor.

DÖRT AYAKLI BADMINTON OYUNCUSU: ANYMAL

Yaklaşık 50 kg ağırlığındaki ANYmal'in tepesine, badminton raketini tutup sallayabilen özel bir kol yerleştirildi.

Robotun beyni, takviyeli öğrenme algoritmaları kullanılarak sanal bir badminton kortunda eğitildi. Bu sayede robot, topu takip etmeyi ve sahada kendini nasıl konumlandıracağını kendi kendine öğrendi.

Eğitim süreci, gerçek kamera verilerine dayanan bir algı modelini içeriyordu. Bu model, robotun gürültüyü ve nesne izleme hatalarını hesaba katarak topu görüş alanında tutmasını sağlıyor.

AMATÖR SEVİYEDE AMA GELİŞTİRİLİYOR

ANYmal, eğitimini tamamladıktan sonra kortta pozisyonunu ayarlamayı ve düşme önleme stratejileri geliştirmeyi başardı.

Ancak insanlarla karşılaştırıldığında, rakibinin vuruşundan sonra yaklaşık 0,35 saniyelik daha yavaş tepki süresi nedeniyle, en iyi ihtimalle amatör bir oyuncu seviyesinde olduğu belirtildi.

Geliştirici ekip, robotun tepki süresini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte, rakibin vücut pozisyonuna göre topun yörüngesini tahmin etmesi ve olay kameraları gibi daha gelişmiş sensörlerle donatılması planlanıyor.