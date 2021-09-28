Instagram, çocuklara özel uygulamasını durdurdu

Instagram, 13 yaş altı çocuklar için geliştirdiği uygulamayı, eleştiriler üzerine askıya aldığını açıkladı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, çocuklara daha güvenilir bir ortam sağlamak için yeni çalışmalar yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Instagram'ın çocuklara özel bir sürümünün yayınlanacağından bahsetmiştik.

Hatta Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın çocuk versiyonu üzerinde çalıştıklarını da doğrulamıştı.

ELEŞTİRİLER SONRASI GERİ ADIM

Geçen hafta Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı Facebook’un şirket içi raporları, Instagram’ın gençler üzerindeki olumsuz etkisinin şirket tarafından da bilindiğini ortaya çıkarmıştı.

Buna rağmen Instagram’ın 13 yaş altı çocuklar için bir uygulama üzerinde çalışması kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

Gelen tepkiler üzerinde ABD'li şirket çocuklar için geliştirdiği Instagram sürümünü askıya aldı.

Instagram’ın Başkanı Adam Mosseri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin “aileler, uzmanlar, karar vericiler ve denetleyicilerle birlikte çalışarak onların endişelerini dinleyeceğini ve projenin genç ergenler için değerini ve önemini göstereceğini” belirtti.

Facebook tarafından 2012 yılında satın alınan Instagram’ın 13 yaş altı için özel bir platformu olmasının çocuklar için daha iyi olacağına inandıklarını ifade eden Mosseri, YouTube ve TikTok gibi şirketlerin de yaş grubuna özel uygulamaları olduğunu hatırlattı.