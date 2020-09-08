Instagram hikayeleri Facebook'ta da görünmeye başladı

Bazı kullanıcılar, Facebook uygulamasında Instagram'da paylaşılan hikayelerin de yer aldığını gözlemledi. Bu durum, her iki uygulamanın çok yakında birleştirileceğini gösteriyor.

Şüphesiz hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özelliği Instagram kendi bünyesine katınca bir anda milyonlarca kullanıcının ilgisini çekti ve Snapchat popülerliğini günden güne yitirdi.

Instagram'a gelen hikayeler özelliğinin bir anda popüler olması, şirketin aynı özelliği Facebook ve WhatsApp'a da getirmesine neden olmuştu.

ÜÇ UYGULAMADAKİ BAZI ÖZELLİKLER BİRLEŞİYOR

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl WhatsApp, Messenger ve Instagram'daki mesajlaşma servislerini birleştirmek için çalışmalara başlamıştı.

Ancak yeni gelen bilgilere göre tek birleşecek mesajlaşma servisleri olmayacak. Bazı Facebook kullanıcıları, uygulamada Instagram hikayelerinin de yer aldığını gözlemledi.

INSTAGRAM HİKAYELERİ FACEBOOK'TA GÖRÜNECEK

Şu anda sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test edilen bu özellik sayesinde Facebook kullanıcıları, Facebook'ta arkadaş olarak eklediği ve aynı zamanda Instagram'da takip ettiği kişilerin hikayelerini Facebook uygulamasında da görebilecek.

Ancak Facebook'ta ekli olup, Instagram'da takip etmediğiniz kullanıcıların hikayeleri Facebook uygulamasına düşmeyecek.

Facebook'un hikayeler bölümünde, Instagram'dan gelen hikayaler pembe/turuncu renkte bir dairenin içerisine alınarak gösterilecek.

Bu özellikten faydalanabilmek için Instagram ve Facebook hesaplarınızı birbirine bağlamanız gerekecek.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARI DA BİRLEŞMİŞTİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki mesajlaşma servislerini birleştirmek için harekete geçen Facebook, bu konu hakkında artık yavaş yavaş somut adımlar atmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde, ABD'deki sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşan yeni Instagram güncellemesi, içerisinde Facebook Messenger'ı da barındırıyor.

Hem iOS hem Android kullanıcılarının karşısına çıkan bu yenilik, Instagram üzerinden Facebook arkadaşlarınızla sohbet etmenizi sağlıyor. Güncelleme ile birlikte Instagram'ın sağ üst bölümünde bulunan DM logosunun yerini Messenger logosu alıyor.

Önümüzdeki süreçte Messenger ve Instagram ikilisinin arasına WhatsApp da eklenecek. Böylece kullanıcılar, uygulama içinden diğer platformlardaki arkadaşlarıyla mesajlaşabilecek.

Son olarak WhatsApp, Instagram ve Messenger'ın ayrı uygulamalar olarak yayınlanmaya devam edeceğini, yalnızca uygulamaların mesajlaşma servislerinin birleştirileceğini hatırlatalım.