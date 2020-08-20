Dolar
7.3422
0.7353%
Euro
8.6867
0.5591%
Altın
1931.96
0.1955%
Borsa
1122.17
-0.2258%
G. Altın
456.851
0.957%
Bitcoin
86664.32
1.0146%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Instagram, önerilen gönderileri ana sayfada göstermeye başladı

    Instagram, takip etmediğiniz kullanıcıların gönderilerini de "Önerilen Gönderiler" başlığı altında ana sayfada gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 16:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Instagram, önerilen gönderileri ana sayfada göstermeye başladı

    Facebook'un bünyesinde bulunan dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, "Önerilen Gönderiler" özelliğini yayınladı.

    Instagram, bu özellik ile birlikte ana sayfa akışınızda takip ettiğiniz hesapların paylaşımları bitse bile, takip etmediğiniz hesapların gönderilerini de listeleyecek.

    Kullanıcıların göz attıkları tüm gönderilerin ardından "Hepsini gördün" uyarısından sonra "Önerilen Gönderiler" devreye girecek. Ancak dileyen kullanıcılar, "Daha Eski Gönderileri Gör" diyerek, takip ettikleri kullanıcıların eski gönderilerini görmeye devam edebilecek.

    instagram

    INSTAGRAM, KULLANICILARIN UYGULAMADA DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRMESİNİ İSTİYOR

    Instagram yeni özelliğiyle birlikte, çok fazla kişiyi takip etmeyen ve bu nedenle ana sayfa akışı yoğun olmayan kullanıcılara farklı fotoğraflar göstererek, uygulamada daha fazla zaman geçirmelerini sağlayacak.

    INSTAGRAM KENDİYLE ÇELİŞTİ

    Geçtiğimiz yıllarda, gönderilerin sonuna "Hepsini Gördün" uyarısı ekleyerek kullanıcıları uyaran Instagram, bu özelliği kullanıcıların akıl sağlığını koruması ve uygulamada daha az zaman geçirmesi için yayınladıklarını açıklamıştı.

    Ancak Instagram'ın yeni özelliği, kullanıcıların daha fazla zaman geçirmesine odaklanıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir