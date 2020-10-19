Instagram, sponsorlu içerikleri belirtmeyen kullanıcıları hedef aldı

Instagram, markalardan aldığı reklamları sponsorlu olarak belirtmeyen kullanıcılara karşı harekete geçti.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, son yıllarda daha çok alışveriş ağı olarak kullanılmaya başlandı.

Birçok marka, yüksek takipçili kullanıcılarla anlaşarak çeşitli ürünlerin reklamını yapıyor. Ancak kullanıcılar, takipçi kaybetmemek için aldıkları reklamları sponsorlu olarak belirtmiyor.

Bu nedenle "çok beğendiğiniz için link bırakıyorum" cümlesi, artık Instagram'da sık sık karşımıza çıkıyor.

INSTAGRAM'DAN SPONSORLU İÇERİKLERE KARŞI YENİ ADIM

Instagram kullanıcıları, artık gördükleri içeriklerin sponsorlu olup olmadığını anlayamaz halke geldi. Bunun farkında olan Instagram, bundan böyle sponsorlu paylaşımları sponsorlu olarak işaretlemeyen kullanıcıları markalara ve işletmelere bildirecek.

Bu sayede platform, hem reklam alan kullanıcıların üzerinde baskı kuracak hem de reklam veren markaları uyaracak.

Instagram'ın bu hamlesi, sponsorlu içerik alan kullanıcıların pek hoşuna gitmeyecek olsa da sosyal medya devi bu duruma bir son vermek için ileride daha katı kurallar devreye sokabilir.