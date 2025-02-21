Instagram'a dev güncelleme: İşte gelen yeni özellikler

Haber Merkezi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştiren büyük bir güncelleme yayınladı.

Mesajlaşma odaklı bu güncelleme, birçok yeni özellik ve iyileştirme içeriyor.

MESAJ ÇEVİRİSİ

Artık Instagram'da mesajları çevirmek mümkün. Farklı dillerde iletişim kurmayı kolaylaştıran bu özellik, mesajın üzerine basılı tutularak ve "Çevir" seçeneğine dokunarak kullanılabiliyor.

ŞARKI PAYLAŞIMI

DM üzerinden şarkı paylaşma özelliği de eklendi. Çıkartma tepsisinden "Müzik" seçeneği ile şarkılar aranabiliyor ve 30 saniyelik önizleme olarak arkadaşlarınıza gönderilebiliyor.

MESAJ PLANLAMA

Mesajları planlama özelliği sayesinde, özel günler veya hatırlatmalar için mesajlarınızı önceden hazırlayıp, gönderilmesini istediğiniz tarih ve saati belirleyebilirsiniz.

MESAJ SABİTLEME

1:1 ve grup sohbetlerinde önemli mesajları sabitleme özelliği geldi. Bu özellik, en fazla üç mesajı sohbetin en üstüne sabitlemenize olanak tanıyor.

QR KOD DAVETİ

Grup sohbetlerine arkadaş eklemek için QR kodu daveti oluşturulabiliyor. Arkadaşlarınızın QR kodunu taraması yeterli.

Yeni özellikler, kullanıcıların daha kolay, daha eğlenceli ve daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak.