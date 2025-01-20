Instagram'dan Tiktok ve Capcut'a rakip uygulama: Edits

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Meta, TikTok ve CapCut ile rekabet etmek için yeni bir uygulama geliştirdi: Instagram Edits.

Mobil cihazlarda video oluşturma ve düzenleme işlemlerini kolaylaştıran Edits, kapsamlı bir yaratıcı araç seti sunuyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Edits'in sadece bir video düzenleme aracı olmadığını, mobil cihazlarda video oluşturmayı sağlayan "eksiksiz bir yaratıcı araç paketi" olduğunu vurguladı.

TIKTOK VE CAPCUT'A RAKİP

TikTok ve CapCut'ın ABD'de yaşadığı yasal sorunlar sürerken Instagram, Edits uygulamasıyla fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor.

TikTok'un ABD'de kullanıma kapatılmasının ardından Instagram, Edits'i duyurarak video içerik üreticilerine yeni bir alternatif sunuyor.

ŞUBAT AYINDA ÇIKACAK

Ücretsiz ön siparişle indirilebilen Edits, şubat ayında iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunulacak. App Store'da ise uygulamanın 13 Mart'ta çıkacağı belirtiliyor.

Mosseri, "Ne olursa olsun, sadece Instagram değil, tüm platformlar için video hazırlayan sizlere en ilgi çekici araçları yaratmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Instagram, Edits ile mobil video oluşturma ve düzenleme alanında liderliği ele geçirmeyi ve TikTok ve CapCut'a karşı güçlü bir rakip olmayı hedefliyor.