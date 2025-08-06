Intel'de büyük hayal kırıklığı: Yeni çiplerin verimlilik oranı yüzde 10'un altında

Reuters'ın özel haberine göre, çip devi Intel'in üretimde yeniden liderliği ele geçirme planları ciddi bir risk altında.

Şirketin, rakibi TSMC'ye meydan okumasını sağlayacak olan yeni nesil 18A üretim sürecinin, kalite sorunları ve büyük verimlilik engelleriyle karşılaştığı iddia edildi.

VERİMLİLİK ORANI YÜZDE 10'UN ALTINDA

Kaynaklara göre, 18A süreciyle üretilen "Panther Lake" çiplerinin yalnızca küçük bir yüzdesi (verim oranı) müşterilere sunulabilecek kalitede.

Geçen yılın sonlarında yüzde 5 olan bu oranın bu yaz ancak yüzde 10'a yükseldiği, bu durumun da kârlı bir seri üretim için hedeflenen %50'nin çok altında olduğu belirtiliyor.

INTEL "HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI VERİYOR

Intel Finans Direktörü David Zinsner ise bu rakamlara itiraz ederek "verimlerin bundan daha iyi" olduğunu söyledi ve verimliliğin zamanla arttığını vurguladı.

Şirket, yaptığı resmi açıklamada da Panther Lake yongalarının "tamamen doğru yolda" olduğunu ve başarılı bir lansman olacağından emin olduklarını belirtti.