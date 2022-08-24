Intel'den 30 milyar dolarlık çip yatırımı

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, Arizona'da çip fabrikalarına 30 milyar dolara varan yatırım için Kanada merkezli Brookfield ile anlaştı.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, şirketler bu sorunu çözüme kavuşturmak için yatırımlarını artırdı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

ABD'ye 30 milyar dolar yatırım yapacak

AA'da yer alan habere göre Intel, türünün ilk örneği olan Yarı İletken Ortak Yatırım Programını (SCIP) duyurdu. Program kapsamında Intel'in dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden Brookfield Asset Management'ın altyapı iştiraki ile anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, bunun Intel'e üretimini genişletmek için yeni bir sermaye havuzu sağlayacağı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Intel, Arizona'daki Ocotillo kampüsünde daha önce duyurulan üretim genişlemesine ortaklaşa 30 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

ABD'li şirket, Almanya ve Fransa'dan sonra İtalya hükümeti ile de anlaşmaya hazırlanıyor.

ABD'de ay başında yürürlüğe giren Amerika için Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma (CHIPS) ve Bilim Yasası oldukça kritik öneme sahip.

Söz konusu CHIPS ve Bilim Yasası 9 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.