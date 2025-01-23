İnternetin geleceği olarak görülen metaverse'ye ilgi her geçen yıl azalıyor

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2012'de ABD merkezli kurulan Oculus VR'ın 2014'te Facebook tarafından satın alınmasıyla sanal gerçeklik teknolojisi, daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Bu dönemde teknolojiye yönelik yatırımlar da hızlandı.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

2016'da kullanıma sunulan Pokemon GO oyunu, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan altyapısıyla bu teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu.

2020'li yıllarla metaverse kavramı, teknoloji devlerinin stratejilerinde yer almaya başladı.

ABD'li teknoloji şirketi Facebook, metaverse bağlılığını vurgulayarak, 2021'de ismini Meta olarak değiştirdi.

İLGİ ODAĞI OLDU

Microsoft ise Mesh isimli platformu başta olmak üzere konuyla ilgili attığı adımlarla iş ve sosyal etkileşimlerin sanal ortamlarda yapılmasına odaklandı.

Söz konusu tarihlerde internetin icadından sonraki en büyük kırılım olarak görülen metaverse, bu tarihlerden sonra tüm dünyada büyük ilgi odağı oldu.

2,4 MİLYON DOLARA SANAL ARSA SATILMIŞTI

Kendisi de sanal dünyada bir şube açan ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın metaverse'nin yıllık 1 trilyon dolarlık bir fırsat sunacağını açıklaması sonrası sanal evrende arsa satışları ve şube açılışlarında da patlama yaşandı.

Aynı dönemde The Sandbox'la işbirliğine giderek "Snoopverse" adında interaktif bir evren yaratan ABD'li rapçi Snoop Dogg'a komşu olmak isteyen bir kişi, söz konusu sanal evrenden 450 bin dolara (16 milyon TL) bir arsa aldı.

Bu alandaki bir diğer platform olan Decentraland'da ise bir sanal arsa, 2,4 milyon dolara satıldı.

Ancak aradan geçen sürede metaverse arsalarına olan ilgi büyük oranda azaldı. The Sandbox'ta ortalama metaverse arsa fiyatı, 15 bin dolardan 1500 dolara geriledi.

Böylelikle metaverse'deki arsa fiyatlarında yaklaşık yüzde 90'lık bir değer kaybı yaşandı.

METAVERSE ARTIK GOOGLE'DA ARANMIYOR

Google Trends verilerine göre, Ekim 2021 ve Şubat 2022 tarihleri aralığında tüm dünyada en fazla kullanılan kavramlardan biri olan metaverse, aradan geçen yaklaşık 4 yılda Google aramalarında en düşük seviyeleri indi.

Zuckerberg, 2030'lara kadar metaverse'de 1 milyar kullanıcının faaliyet göstereceğini açıklarken son dönemde yaşanan bu düşüşlerle hedefin tutturulmasının zor olacağı belirtiliyor.