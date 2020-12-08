iOS 14.2 güncellemesiyle iPhone'larda şarj sorunu ortaya çıkıyor

Bazı iPhone sahipleri, iOS 14.2 güncellemesinden sonra batarya sorunu yaşadığını rapor etmeye başladı. Apple'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz aylarda desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı.

Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. Şirket, daha sonra birkaç güncelleme ile bu sorunları gidermişti.

iOS 14.2 GÜNCELLEMESİNDE ŞARJ SORUNU

Apple'ın kasımın ilk haftasında yayınladığı iOS 14.2 güncellemesinin, bazı şarj sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre iOS 14.2'nin yüklü olduğu iPhone'ların şarjı, hızlı bir şekilde tükeniyor.

Gelen raporlara göre şarj sorunu, genellikle iPhone SE, iPhone XS, iPhone 7 ile iPhone 6S gibi modellerde kendini gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılara göre bu sorun yeni modellerde de mevcut.

ŞARJ SIRASINDA AŞIRI ISINMA SORUNU DA VAR

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre iOS 14.2 ile birlikte bazı iPhone'lar, 5 watt'lık şarj cihazıyla bile çok hızlı bir şekilde şarj oluyor ve bu da ısınmalara yol açıyor.

Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de şirketin iOS 14.3 üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Bu nedenle kısa süre içinde söz konusu sorunların yeni güncelleme ile giderilmesi bekleniyor.