iOS 15 ile iPhone'larda dokunmatik ekran sorunları yaşanıyor

Eski ve yeni iPhone sahipleri dokunmatik ekran sorunu yaşamaya başladıklarını rapor ediyor. Sorunun kaynağı ise iOS 15 güncellemesi.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, şu sıralar telefonlarda yeni bir soruna yol açtı.

Hem iPhone 13 modellerinde hem de daha eski iPhone'larda dokunmatik sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcılara göre bu sorun, iOS 15 güncellemesinden kaynaklanıyor.

EKRAN DOKUNMAYA YANIT VERMİYOR

Ekranın dokunmaya yanıt vermemesi olarak tanımlanan sorun, farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor.

Örneğin bazı kullanıcılar, ekranın tamamında bu sorunu yaşarken, bazıları ise üst köşelere yakın bölgelerde sorunla karşılaşıyor. Üstelik dört iPhone 13 serisi modelinde de durum böyle.

Şu anda, dokunmatik ekran sorunlarından kurtulmak için telefonu yeniden başlatmanız yetiyor. Ancak bu yalnızca geçici bir çözüm.

Öte yandan, bu sorunun iOS 15.1 beta sürümünde düzeltildiğine dair raporlar var. Bu nedenle iPhone sahipleri, bir sonraki güncellemeyi beklemek zorunda.