iOS 16 güncellemesi, bu akşam iPhone'lara geliyor

Apple, iOS 16 güncellemesini bu akşam ülkemizdeki iPhone sahipleri için kullanıma sunacak.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşmiş ve iOS 16 tanıtılmıştı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'nin 12 Eylül'den itibaren kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

Bu akşam iPhone'lara geliyor

Aylarca süren geliştirici ve herkese açık beta sürümlerinden sonra, iOS 16 bu akşam TSİ 20:00'de destekleyen iPhone modellerine sunulacak.

iOS 16 güncellemesi alacak iPhone'lar

Apple tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre iOS 16 güncellemesi yalnızca iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine gönderilecek. Bu nedenle, günümüzde bile hala ilgi gören iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone SE (1.nesil), güncelleme alamayacak.

iOS 16 alacak tüm modeller şu şekilde: