iOS 18.2.1 yayınlandı: Apple'dan 'hemen yükleyin' uyarısı

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Apple, iOS 18.2.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, iPhone ve iPad kullanıcıları için önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.

iOS 18.2.1'İN ÖZELLİKLERİ

iOS 18.2.1, küçük bir güncelleme olsa da önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. Apple, tüm kullanıcıların bu güncellemeyi yüklemesini öneriyor.

Apple, geçtiğimiz ay iOS 18.2 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi gibi uyumlu iPhone modellerine yeni Apple Intelligence özellikleri getirmişti.

iOS 18.3 VE iOS 18.4

Apple, ocak ayı sonunda iOS 18.3 güncellemesini yayınlamayı planlıyor. Mart ayında ise iOS 18.4 güncellemesinin gelmesi bekleniyor.

Bu güncelleme, Siri'nin kişisel bilgilerinizi kullanarak daha iyi yanıtlar vermesini sağlayacak.

iOS 18.2.1 NASIL YÜKLENİR

iOS 18.2.1 veya iPadOS 18.2.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.