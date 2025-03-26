iOS 18.4 yolda: İşte iPhone'lara gelecek yeni özellikler

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Apple, nisan ayında kullanıcılarla buluşacak olan iOS 18.4 güncellemesiyle yapay zeka alanında büyük adımlar atıyor.

Bu güncelleme, özellikle Apple Intelligence özelliklerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunarak yapay zeka deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

iPhone 15 Pro ve üstü modeller için tasarlanan bu özellikler, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştıracak yenilikler getiriyor.

ÖNCELİKLİ BİLDİRİMLER

iOS 18.4'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri "Öncelikli Bildirimler" olarak öne çıkıyor. Bu özellik, yapay zeka yardımıyla önemli bildirimleri öne çıkararak kullanıcıların dikkatini çekiyor. Böylece, kullanıcılar istedikleri bildirimlere daha hızlı erişim sağlayabilecekler.

İPHONE 15 PRO'YA GÖRSEL ZEKA GELİYOR

Apple, iOS 18 ile birlikte sunulan "Visual Intelligence" özelliğini, iOS 18.4 güncellemesiyle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarına da açıyor.

Bu özellik, kullanıcıların çevrelerindeki nesneleri kameralarıyla tarayarak onlar hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor.

IMAGE PLAYGROUND'A YENİ STİLLER EKLENİYOR

Kullanıcıların kendi görsellerini oluşturmalarına imkan tanıyan "Image Playground", iOS 18.4 ile birlikte yeni stillere kavuşuyor.

Animasyon, illüstrasyon ve taslak gibi yeni stillerle, kullanıcılar çok daha çeşitli görseller oluşturabilecekler. Bu özellik, yaratıcılığı ön plana çıkararak kullanıcılara farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

APP STORE'DA YAPAY ZEKA DEVRİMİ

iOS 18.4, App Store'da da önemli değişikliklere yol açıyor. Yapay zeka destekli yorum özetleme özelliği, kullanıcıların uygulamalar hakkındaki yorumları hızlıca anlamalarına yardımcı olacak.

Uzun yorumları okumak istemeyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak bu özellik, App Store deneyimini daha verimli hale getirecek.

DİL DESTEĞİ GENİŞLİYOR, TÜRKÇE HALA YOK

Apple, iOS 18.4 ile birlikte Apple Intelligence'ın dil desteğini genişletiyor. Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Çince, Portekizce, İspanyolca ve Japonca gibi diller artık desteklenecek. Ancak, Türkçe dil desteği hala listede yer almıyor.