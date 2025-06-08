iOS 18.5 güncellemesi ile Apple'ın kendi uygulaması bozuldu

Haber Merkezi

Apple'ın yayınladığı son iOS 18.5 güncellemesi, birçok iPhone kullanıcısının Apple Mail uygulamasında ciddi sorunlar yaşamasına neden oldu.

Kullanıcılar, Reddit ve Apple'ın resmi tartışma forumları gibi platformlarda, uygulamanın donduğunu, tepkisiz kaldığını veya boş bir ekran gösterdiğini belirtiyor.

GÜNCELLEME SONRASI ORTAYA ÇIKIYOR

Birçok iPhone kullanıcısı, iOS 18.5 güncellemesini yükledikten sonra Apple Mail uygulamasının düzgün çalışmadığını rapor ediyor.

Sorunun, çok sayıda farklı iPhone modelini etkilediği ve kullanıcılar arasında yaygın bir endişe kaynağı olduğu görülüyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER NELER

Sorunun kesin nedeni henüz bilinmese de etkilenen kullanıcılar bazı geçici çözümler bulmuş durumda. Uygulamayı zorla kapatıp yeniden başlatmak veya telefonu yeniden başlatmak, sorunu kısa bir süreliğine çözebiliyor.

Ancak bu çözümlerin genellikle geçici olduğu ve sorunun bir süre sonra tekrar ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bir kullanıcı, Apple destek temsilcisinin önerdiği "zorla yeniden başlatma" yönteminin dört saatten fazla bir süre boyunca sorunu çözdüğünü bildirdi.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Yaygın şikayetlere rağmen Apple, henüz bu hatayı resmi olarak kabul etmedi veya konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

İlginç bir şekilde, bu hatadan tüm iPhone kullanıcıları etkilenmedi; bazıları iOS 18.5 sonrası Mail uygulamasının normal çalıştığını belirtiyor.

Apple tarafından kalıcı bir düzeltme içeren yeni bir güncelleme yayınlanana kadar, sorunu yaşayan kullanıcıların geçici çözümleri denemeleri veya yardım için Apple destek ekibine ulaşmaları tavsiye ediliyor.