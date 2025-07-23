iOS 26 Beta 4 yayında: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, merakla beklenen iOS 26 güncellemesi için geliştiricilere yönelik dördüncü beta sürümünü kullanıma sundu.

Genel beta öncesi son geliştirici sürümü olduğu düşünülen bu güncelleme, kararlılık iyileştirmelerinin yanı sıra dikkat çekici yenilikler de içeriyor.

LIQUID GLASS TASARIMINDA İNCE AYARLAR

Apple, yeni "Liquid Glass" (Sıvı Cam) tasarım dilini bu beta sürümünde de iyileştirmeye devam ediyor ve okunabilirliği artırmak için bazı yerlerde şeffaflık efektini azalttı.

Ayrıca yeni duvar kağıtları, karanlık modda artık daha belirgin görünecek şekilde güncellendi.

UYGULAMALARA YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ

Apple Haritalar uygulamasına, WWDC 2025'te duyurulan "İşe Gidiş Geliş Gecikmeleri" özelliği eklendi.

Mesajlar uygulamasında ise sohbetler için yeni arka planların yanı sıra Apple Intelligence destekli cihazlar için mesaj geçmişine göre anket önerme özelliği test edilmeye başlandı.