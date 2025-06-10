iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri: 3 model listede yok

Haber Merkezi

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinliğinde iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 26'yı resmen tanıttı.

Tasarım değişiklikleri ve birçok yeni özellikle gelen güncellemenin ardından, hangi iPhone modellerinin bu sürümü alacağı da açıklandı.

İŞTE iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE MODELLERİ

Apple'ın yaptığı resmi açıklamaya göre, iOS 26 güncellemesini alacak en eski modeller iPhone 11 serisi ve ikinci nesil iPhone SE olacak.

Bu da iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in yanı sıra, sonraki tüm modellerin (iPhone 12, 13, 14, 15 ve 16 serileri) yeni güncellemeyi alacağı anlamına geliyor.

3 IPHONE MODELİNE DESTEK KESİLDİ

Yeni güncelleme ile birlikte Apple, 7 yılın ardından 3 popüler iPhone modelinin yazılım desteğini sona erdirdi.

A12 Bionic çipten güç alan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri artık yeni iOS 26 güncellemesini alamayacak.

Bu modeller, güvenlik güncellemelerini bir süre daha almaya devam etse de iOS 26'nın getireceği yeni özelliklerden ve tasarım değişikliklerinden mahrum kalacak. Artık güncelleme alacak en eski iPhone, A13 Bionic çipli iPhone 11 oldu.

iOS 26 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Güncelleme alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone SE (2’nci nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3’üncü nesil)

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max