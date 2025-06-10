iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri: 3 model listede yok

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinliğinde iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 26'yı resmen tanıttı.
Tasarım değişiklikleri ve birçok yeni özellikle gelen güncellemenin ardından, hangi iPhone modellerinin bu sürümü alacağı da açıklandı.
İŞTE iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE MODELLERİ
Apple'ın yaptığı resmi açıklamaya göre, iOS 26 güncellemesini alacak en eski modeller iPhone 11 serisi ve ikinci nesil iPhone SE olacak.
Bu da iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in yanı sıra, sonraki tüm modellerin (iPhone 12, 13, 14, 15 ve 16 serileri) yeni güncellemeyi alacağı anlamına geliyor.
3 IPHONE MODELİNE DESTEK KESİLDİ
Yeni güncelleme ile birlikte Apple, 7 yılın ardından 3 popüler iPhone modelinin yazılım desteğini sona erdirdi.
A12 Bionic çipten güç alan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri artık yeni iOS 26 güncellemesini alamayacak.
Bu modeller, güvenlik güncellemelerini bir süre daha almaya devam etse de iOS 26'nın getireceği yeni özelliklerden ve tasarım değişikliklerinden mahrum kalacak. Artık güncelleme alacak en eski iPhone, A13 Bionic çipli iPhone 11 oldu.
iOS 26 ALACAK iPHONE MODELLERİ
Güncelleme alacak iPhone modelleri şu şekilde:
iPhone SE (2’nci nesil)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone SE (3’üncü nesil)
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
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