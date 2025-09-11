iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri

Apple, büyük yazılım güncellemesi iOS 26'nın 15 Eylül'de piyasaya sürüleceğini resmen açıkladı.

Bu güncelleme, yeni bir tasarım dili, yapay zeka özellikleri ve birçok uygulama yeniliği getiriyor.

YENİ TASARIM DİLİ: LIQUID GLASS

Güncellemenin en dikkat çekici yanı, "Liquid Glass" adı verilen yeni tasarım dili oldu. Bu estetik, işletim sisteminin düğme ve arama çubuğu gibi çeşitli öğelerine camsı ve yarı saydam bir parlaklık kazandırıyor.

Bu yeni tasarım yalnızca iOS 26'ya özgü olmayacak; iPadOS 26, macOS Tahoe 26 ve watchOS 26 gibi diğer platformlarda da yer alacak.

YAPAY ZEKA VE UYGULAMA YENİLİKLERİ

iOS 26, Apple Intelligence destekli Canlı Çeviri, yeniden tasarlanmış Telefon uygulaması ve arama filtreleme gibi özellikler sunacak.

Ayrıca Mesajlar uygulamasına anket oluşturma ve özel arka plan ekleme gibi yeniliklerin yanı sıra yeni bir Oyunlar uygulaması da bu güncellemenin bir parçası olacak.

IOS 26 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK IPHONE MODELLERİ

iOS 26 güncellemesi, iPhone 12 serisinden başlayarak tüm yeni modellere sunulacak. Buna iPhone 13, 14, 15 ve 16 serileri de dahil.

Yeni duyurulan iPhone 17 serisi ve iPhone Air ise kutudan iOS 26 ile çıkacak. Ancak iPhone 11 serisi, XR, XS ve X gibi iPhone 12'den önceki cihazlar bu güncellemeyi desteklemeyecek.