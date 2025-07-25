iOS 26 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri

Apple, WWDC 2025 etkinliğinde tanıttığı ve son yılların en büyük güncellemelerinden biri olarak gösterilen iOS 26'nın hangi iPhone modellerine geleceğini açıklamıştı.

iOS 26'nın ilk herkese açık beta sürümünün yayınlanmasının ardından, listedeki modeller yine merak konusu oldu.

Liste, bazı kullanıcıları sevindirirken bazılarını ise üzecek detaylar içeriyor.

BU 3 IPHONE MODELİNE GÜNCELLEME GELMEYECEK

Apple'ın açıklamasına göre, A12 Bionic çipsetine sahip iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri, iOS 26 güncellemesini almayacak.

Böylece şirket, 7 yıl boyunca desteklediği bu üç popüler model için yazılım desteğini sona erdirmiş oldu.

IOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE'LAR

Yeni güncellemeyle birlikte artık en eski desteklenen modeller iPhone 11 serisi ve ikinci nesil iPhone SE olacak.

Bu modeller ve sonrasında piyasaya sürülen tüm iPhone'lar (iPhone 12, 13, 14, 15 ve 16 serileri dahil) iOS 26'nın getireceği yeni tasarım ve özelliklerden faydalanabilecek.

iOS 26 ALACAK iPHONE MODELLERİ

iPhone SE (2’nci nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3’üncü nesil)

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max