iOS 26 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri

Apple, WWDC 2025 etkinliğinde tanıttığı ve son yılların en büyük güncellemelerinden biri olarak gösterilen iOS 26'nın hangi iPhone modellerine geleceğini açıklamıştı.
iOS 26'nın ilk herkese açık beta sürümünün yayınlanmasının ardından, listedeki modeller yine merak konusu oldu.
Liste, bazı kullanıcıları sevindirirken bazılarını ise üzecek detaylar içeriyor.
BU 3 IPHONE MODELİNE GÜNCELLEME GELMEYECEK
Apple'ın açıklamasına göre, A12 Bionic çipsetine sahip iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri, iOS 26 güncellemesini almayacak.
Böylece şirket, 7 yıl boyunca desteklediği bu üç popüler model için yazılım desteğini sona erdirmiş oldu.
IOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE'LAR
Yeni güncellemeyle birlikte artık en eski desteklenen modeller iPhone 11 serisi ve ikinci nesil iPhone SE olacak.
Bu modeller ve sonrasında piyasaya sürülen tüm iPhone'lar (iPhone 12, 13, 14, 15 ve 16 serileri dahil) iOS 26'nın getireceği yeni tasarım ve özelliklerden faydalanabilecek.
iOS 26 ALACAK iPHONE MODELLERİ
iPhone SE (2’nci nesil)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone SE (3’üncü nesil)
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max