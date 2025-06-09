iOS 26 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelecek yeni özellikler

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 26'yı resmi olarak duyurdu.

Bu yılki güncelleme, platform genelindeki uygulamalarda yapılan yeniliklerin yanı sıra, Apple'ın "Sıvı Cam" olarak adlandırdığı yepyeni bir tasarım diliyle baştan aşağı yeniden tasarlanmış bir arayüz sunuyor.

APPLE'DAN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu duyuru aynı zamanda Apple'ın iOS için büyük güncellemeleri adlandırma biçiminde de bir değişikliğe işaret ediyor.

Önceki pazarlama şemasına göre, bu yılki büyük sürümün iOS 19 olması bekleniyordu. Ancak şimdi Apple, büyük iOS güncellemelerini, otomobil üreticilerinin yeni modellerinde yaptığı gibi, tanıtımlarını takip eden yıla göre numaralandıracak. Bu nedenle 2025'te tanıtılan bu sürüm iOS 26 olarak adlandırıldı.

YENİ "SIVI CAM" TASARIMI VE ARAYÜZ DEĞİŞİKLİKLERİ

İşletim sisteminin birçok öğesi, bu yeni tasarım dili sonucunda büyük bir makyajdan geçiyor. Kilit ekranınızdaki saat göstergesi artık ekranın daha fazlasını dolduracak şekilde dinamik olarak uzayabiliyor.

Kamera uygulaması ise daha akıcı ve sade bir düzene kavuşuyor; birçok kontrol artık daha temiz bir deneyim için gizlenmiş durumda.

Safari internet tarayıcısında ise web sayfaları artık kenardan kenara tam ekran görüntüleniyor ve sekme çubuğu içeriğinizin üzerinde adeta yüzüyor.

Apple, Telefon uygulamasına da bazı önemli iyileştirmeler ekliyor. Bunlar arasında sizin adınıza aramaları yanıtlayabilen ve siz beklemedeyken aramaları takip edebilen yeni bir arama tarama özelliği bulunuyor.

UYGULAMALARDAKİ BÜYÜK YENİLİKLER

Mesajlar uygulaması, özelleştirilmiş arka planlar gibi bir dizi güncelleme alıyor. Apple hazır arka planlar sunacak, ancak kendi fotoğraflarınızı veya Image Playground tarafından oluşturulan görselleri de ekleyebileceksiniz.

Artık Mesajlar'da anketler oluşturabileceksiniz ve Apple Intelligence, özelliğin yararlı olabileceğini düşündüğü durumlarda size bir anket eklemenizi önerebilecek.

Ayrıca, uzun zamandır beklenen grup sohbetlerinde yazma göstergeleri de nihayet geliyor.

Yeni emojiler oluşturmak için Apple, Genmoji özelliğini geliştirerek sadece metin açıklaması kullanmak yerine iki emojiyi birleştirmenize olanak tanıyacak.

Image Playground ise OpenAI'nin ChatGPT'si ile entegre çalışarak resimler oluşturmanıza imkan tanıyan yeni bir özellik kazanıyor.

YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ: CANLI ÇEVİRİ VE GELİŞMİŞ GÖRSEL ZEKA

Apple ayrıca, Apple Intelligence tarafından desteklenen ve konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebilen Canlı Çeviri (Live Translate) özelliğini de ekliyor.

Cihaz üzerinde yerleşik modelleri kullanarak çalışan bu özellik, metin mesajlarında veya telefon/FaceTime aramalarında kullanılabilecek ve geliştiriciler için bir API de sunacak.

Apple Music ise şarkı sözü çevirisi ve telaffuzu alırken, AutoMix adlı yeni bir özellik şarkılar arasında DJ gibi geçiş yapabilecek.

Apple Haritalar ise tercih ettiğiniz rotaları öğrenip size özel öneriler sunabilecek ve trafik hakkında bildirimler gönderebilecek.

Bu sonbahardan itibaren Apple Wallet'ta dijital kimlikler oluşturulabilecek ve biniş kartları havaalanlarının iç mekan haritalarına erişim sağlayacak şekilde yenileniyor.

YENİ OYUN UYGULAMASI

Apple ayrıca, tamamen oyun odaklı yeni bir "Oyunlar" uygulamasını da duyurdu. Bu uygulama, App Store'dan indirdiğiniz tüm oyunlara ve Apple Arcade kütüphanesine erişim sağlayacak ve arkadaşlarınızın ne oynadığını gösteren bir "Birlikte Oyna" sekmesi içerecek.

Bununla birlikte Apple, iPhone'unuzun ekranında ne olduğunu daha iyi anlamanız için Görsel Zeka'yı kullanmanıza izin verecek.

Örneğin, bir sosyal medya uygulamasındaki bir ceketin ekran görüntüsünü alıp Görsel Zeka ile Google'da aratabilecek veya bir etkinliğin ekran görüntüsünü alıp doğrudan takviminize ekleyebileceksiniz.

Görsel Zeka ayrıca, ekranınızda gördüğünüz bir şey hakkında ChatGPT'ye soru sormanıza da olanak tanıyacak.

Bu, şirketin Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini tanıtmasının ardından Apple'ın ikinci büyük iOS güncellemesi oldu.

iOS 18 bazı temel AI özellikleri alırken, Siri için vadedilen bazı büyük yükseltmeler ertelenmişti. iOS 26, bu yapay zeka özelliklerini daha da ileri taşıyor ve iPhone deneyimini daha akıllı hale getirmeyi amaçlıyor.

iOS 26 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Apple, iOS 26 ile birlikte 3 modelin güncelleme desteğini kesti. Bu modeller, A12 bionic çipten güç alan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max oldu.

Güncelleme alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone SE (2’nci nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3’üncü nesil)

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max