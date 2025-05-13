iOS ve iPadOS sürümlerinde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi

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Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In) tarafından yapılan önemli bir güvenlik uyarısında, iPhone ve iPad kullanıcıları ciddi risklere karşı ikaz edildi.

CERT-In, Apple yazılımlarında (iOS ve iPadOS dahil) hassas verileri ifşa edebilecek veya cihazları kullanılamaz hale getirebilecek çeşitli güvenlik açıkları bulunduğunu belirtti.

BU GÜVENLİK AÇIKLARI ÇOK SAYIDA CİHAZI ETKİLİYOR

CERT-In tarafından işaretlenen güvenlik açıkları, iPhone XS ve daha yeni modeller ile iPad Pro, Air, mini ve standart modellerin farklı nesilleri dahil olmak üzere hem eski hem de yeni çok çeşitli Apple cihazlarını etkiliyor.

Özellikle 18.3'ten eski iOS sürümlerine sahip iPhone'lar ve 17.7.3'ten eski iPadOS sürümlerine sahip iPad'ler risk altında bulunuyor.

Apple'ın dahili mesajlaşma çerçevesinin önemli bir bileşeni olan Darwin bildirim sisteminde, herhangi bir uygulamanın özel izinlere ihtiyaç duymadan hassas sistem düzeyinde bildirimler göndermesine olanak tanıyan kritik bir hata tespit edildi.

Bu açığın kötüye kullanılması durumunda cihaz çökebiliyor ve manuel olarak geri yüklenene kadar tepkisiz hale gelebiliyor.

APPLE KULLANICILARI GÜNCELLEME İLE KORUYOR

Bu zafiyetler, bilgisayar korsanlarının gizli verileri çalmasına, güvenlik mekanizmalarını aşmasına ve hatta cihazların tamamen çökmesine neden olabiliyor; CERT-In bazı açıkların aktif olarak istismar edildiğini doğruladı.

Neyse ki Apple, bu güvenlik açıkları için güncellemeler yayınladı ve kullanıcıların cihazlarını gecikmeden en son sürüme güncellemeleri, ayrıca doğrulanmamış uygulama yüklemekten kaçınmaları önemle tavsiye ediliyor.