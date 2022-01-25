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    iPhone 13 kullanıcıları pembe ekrandan şikayet ediyor

    Bazı iPhone 13 kullanıcıları, telefonlarda ortaya çıkan pembe ekrandan ve yavaşlamalardan şikayet etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 10:52
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    iPhone 13 kullanıcıları pembe ekrandan şikayet ediyor

    Çin'deki sosyal medya kanallarında çok sayıda iPhone 13 kullanıcısı, telefonlardaki pembe ekran probleminden şikayet ediyor.

    Akıllı telefonun tüm ekranının pembe ile kaplandığını bildiren kullanıcılar, yeniden başlatmanın veya ayarları sıfırlamanın sorunu çözmediğini söylüyor.

    BAŞKA SORUNLAR DA VAR

    Ayrıca kullanıcılar, pembe ekranın yanı sıra telefonlarda bariz bir şekilde fark edilir yavaşlamalar olduğundan şikayet ediyor. Bazı telefonlar ise kendi kendine yeniden başlatılıyor.

    iPhone 13 kullanıcıları pembe ekrandan şikayet ediyor #1

    APPLE: DONANIM SORUNU YOK

    Apple'ın resmi müşteri desteği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iPhone 13 donanımıyla ilgili herhangi bir soruna dair bildirim almadıklarını söyledi.

    SORUN YAZILIMSAL OLABİLİR

    Apple, kullanıcılardan cep telefonu verilerini yedeklemelerini ve sistemi en son sürüme güncellemelerini tavsiye ediyor.

    Pembe ekran sorunu, şimdilik  iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde görünüyor. Tüm ekran pembeye dönüyor ve durum çubuğundaki simgeler görünür halde kalıyor.

    iphone 13


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