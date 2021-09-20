iPhone 13 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu

Apple'ın geçtiğimiz gün tanıttığı iPhone 13 serisinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Yeni iPhone'lar, bir önceki nesle göre daha büyük bataryalarla geliyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı. Geleneği devam ettiren şirket, bu yıl da telefonların batarya kapasitesi gibi bilgileri vermekten kaçındı.

iPhone 13 modellerinin batarya kapasitelerine ulaşan 9to5Mac, iPhone 12 modellerine göre nasıl bir kapasite artışı yaşandığını ortaya koydu.

Android telefonların aksine Apple'ın daha düşük bataryalar tercih etmesi kullanıcılar tarafından eleştirilse de Apple, gerekli optimizasyonların yapıldığını söylüyor.

Örneğin iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 / iPhone 12 Pro'da 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunuyor ve bu değerler, Android rakiplerine göre oldukça düşük seviyede.

iPHONE 13 BATARYA KAPASİTELERİ

iPhone 13 modellerinde ise bir önceki nesle göre daha büyük bataryalar kullanıldığı ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, iPhone 13 modellerinin batarya kapasiteleri şu şekilde:

iPhone 13 mini: 2.438 mAh

2.438 mAh iPhone 13: 3.240 mAh

3.240 mAh iPhone 13 Pro: 3.125 mAh

3.125 mAh iPhone 13 Pro Max: 4.373 mAh

Yeniden hatırlatmak gerekirse, iPhone 12 serisinin batarya kapasiteleri şöyleydi:

iPhone 12 mini: 2.227 mAh

iPhone 12: 2.815 mAh

iPhone 12 Pro: 2.815 mAh

iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh

Her ne kadar iPhone 13 Pro ve Pro Max'in batarya kapasiteleri artsa da kullanıcılar bunu pek hissedemeyecek.

Çünkü Apple, bu modellerde 120Hz yenileme hızına sahip ekran panelleri kullanıyor. Bu da telefonların, iPhone 12 serisine göre daha fazla güç tüketeceği anlamına geliyor.