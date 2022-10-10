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    iPhone 14'teki yeni özellik, polisleri bıktırdı

    Apple'ın iPhone 14 modellerinde sunduğu kaza algılama özelliği, lunaparklardaki hız trenleri yüzünden polisi arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:42
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    iPhone 14'teki yeni özellik, polisleri bıktırdı

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    Aynı zamanda telefonlar, birkaç yeni özellikle geldi. Bu özelliklerden biri de araba kazası geçirdiğinizi tespit ettiğinde yetkililere haber veren Çarpışma Algılama özelliği oldu.

    Polisleri lunaparklara yönlendiriyor

    Gelen bilgilere göre yeni özellik, lunaparklarındaki hız trenlerinde virajları, dönüşleri ve ani frenlemeyi gerçek bir kaza olarak değerlendiriyor ve kolluk kuvvetlerine haber vererek konum gönderiyor.

    apple lunapark

    Lunaparklar polislerle doldu

    39 yaşındaki diş hekimi Sara White, Ohio’daki Kings Island eğlence parkında 109 metrelik bir hız treni olan Mystic Timbers’a bindiğinde iPhone 14 Pro’nun otomatik olarak 911’i aradığını söyledi.

    Aynı zamanda ABD'nin birçok bölgesinden benzer şikayetler geldi ve polisler lunaparklara akın etti.

    Olayların büyümesinin ardından, ABD'deki lunaparklar, girişlerde kullanıcıları uyararak telefonların kapatılmasını istiyor.

    Apple’dan bir sözcü, özelliğin önemli kazaları tespit etmede son derece iyi çalıştığını, ancak zamanla gelişeceğini söyledi.


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