iPhone 16 daha akıllı hale geliyor: İşte iOS 18.3 ile gelecek yeni görsel zeka özellikleri

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Apple, iPhone 16 modellerine görsel zeka özelliğini getiren iOS 18.3 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

Kamera Kontrol düğmesine uzun basıldığında yapay zeka destekli kamera modu açılıyor ve çevrenizdeki dünya ile etkileşim kurmanıza olanak tanıyor.

iOS 18.3 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Etkinlik ekleme: Posterlerde veya el ilanlarında tarihleri algılayan iPhone, takviminize otomatik olarak etkinlik ekleyebilecek.

Bitki ve hayvan tanıma: Görsel zeka, bitki ve hayvanları da tanıyabilecek.

Bu özellikler, daha önceki iPhone modellerinde mevcut olsa da iPhone 16'ya yeni ekleniyor.

GÖRSEL ZEKA'NIN GÜCÜ

Görsel zeka, ChatGPT ve Google gibi yapay zeka platformlarından bilgi alarak çalışıyor.

Apple uygulamalarıyla entegre olması, görsel zekayı daha güçlü hale getiriyor. Örneğin, bir restorana kameranızı doğrulttuğunuzda Haritalar uygulamasında restoranın konumu otomatik olarak açılıyor.

iOS 18.3, bildirim özetlerinde ve hata düzeltmelerinde de iyileştirmeler getiriyor.